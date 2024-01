"Rzeczpospolita” zainaugurował panel prawników. Zaprosiliśmy do niego ekspertów z różnych dziedzin prawa, aby móc przedstawić ich poglądy i opinie na temat zagadnień dotyczących rozwiązań legislacyjnych. Są to sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz przedstawiciele nauki.

Panel prawników ma funkcjonować podobnie jak działający już od jakiegoś czasu panel ekonomistów „Rzeczpospolitej”.

Uczestnikom panelu zadawać będziemy pytanie i prosić o opinię w sprawie obowiązujących i planowanych rozwiązań dotyczących regulacji prawnych. Poglądy panelistów pozwolą poznać co o aktualnych sprawach myśli środowisko prawników. Panel to również miejsce do recenzowania pomysłów legislacyjnych, a także rekomendowania pomysłów nowych. Ważnym zadaniem panelu jest również wkład w debatę na temat prawa w Polsce. Rola prawników w tej sprawie jest szczególnie ważna.

Panek prawników ma to wszystko archiwizować i tworzyć historię ewolucji poglądów naszych ekspertów.

Kolejne edycje panelu i ich wyniki będziemy publikować na stronie: rp.pl.