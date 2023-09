Emerytury stażowe? Eksperci: To pomysł rodem z czasów pańszczyźnianych

Emeryci pod ochroną

Główny argument zwolenników emerytur stażowych jest natury etycznej: ci pracownicy, którzy bardzo wcześnie rozpoczynają pracę, powinni mieć możliwość zakończenia jej wcześniej niż ci, którzy zaczynają późno, np. dopiero po studiach. Szczególnie jeśli wykonują ciężką pracę fizyczną. – Jest to rozwiązanie raczej nie neutralne dla finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak biorąc pod uwagę to, że tak długi okres pracy przed ustawowym wiekiem emerytalnym dotyczy w dużej mierze osób wykonujących prace fizyczne, uważam to za uzasadniony postulat – mówi dr Michał Możdżeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Polskiej Sieci Ekonomii. Jednocześnie, jak podkreślają przedstawiciele rządu, rozwiązanie to byłoby dobrowolne, czyli teoretycznie korzystałyby z niego tylko osoby, które nie czują się już zdolne do pracy, godząc się przy tym na niższe świadczenie, niż gdyby wytrwały do obowiązującego wieku emerytalnego.

Krytycy koncepcji emerytur stażowych wskazują jednak, że – biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia – gdy wiele osób przechodzi na emeryturę najszybciej jak to jest możliwe, wprowadzenie takiej furtki oznaczałoby spory ubytek osób aktywnych zawodowo. Sam wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed mówił, że według wstępnych szacunków rządu w pierwszym roku po wprowadzeniu emerytur stażowych skorzystać z nich mogłoby 70 tys. osób. I choć podkreślał, że pracodawcy mogliby próbować tych doświadczonych pracowników zatrzymać, skuteczność takich działań ogranicza sam rząd. Z wyliczeń analityków z Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) wynika, że największymi beneficjentami drugiej kadencji rządów PiS byli właśnie emeryci. To dodatkowa zachęta, aby możliwie wcześnie przechodzić na emeryturę. Dla całego społeczeństwa jest to jednak kosztowne. Im niższy efektywny wiek przechodzenia na emeryturę, tym więcej osób pobiera świadczenie minimalne, do którego dopłacać musi FUS.

– Umożliwianie wcześniejszego odejścia na emeryturę w formie emerytur stażowych doprowadzi do dalszego odpływu starszych osób z rynku pracy. Będzie to miało szereg konsekwencji, zarówno dla sytuacji na rynku pracy, jak i dla wysokości świadczeń odchodzących wcześniej pracowników. Jeśli rząd chce docenić długie lata ich pracy, powinien raczej zrobić to, zachęcając ich do utrzymania zatrudnienia i podnosząc ich przyszłe świadczenia, np. dodatkami do kapitału emerytalnego – mówi dr hab. Michał Myck, dyrektor CenEA.