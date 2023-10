Co wynika z tej analizy? Najbardziej kosztowne z perspektywy finansów publicznych byłyby propozycje Koalicji Obywatelskiej. Ich realizacja to koszt 55,4 mld zł rocznie. To głównie skutek podwyższenia kwoty wolnej od PIT do 60 tys. zł oraz wprowadzenia programu „Aktywna mama” (świadczenie 1500 zł miesięcznie dla pracujących matek małych dzieci, okrzyknięte mianem „babciowego”). Nic dziwnego, że proponowane przez KO reformy spowodowałyby wzrost dochodów wszystkich gospodarstw domowych, od najuboższych po najbogatsze, choć najwięcej procentowo (niemal 10 proc.) zyskałyby te pierwsze.

Rządy Lewicy przyniosłyby niewielki spadek dochodów 10 proc. najbardziej zamożnych gospodarstw domowych i wzrost dochodów pozostałych 90 proc. gospodarstw domowych – tym większy, im mniejsze dochody. I tak, 10 proc. najuboższych gospodarstw domowych odnotowałoby skok dochodów o niemal 15 proc. To m.in. konsekwencja wprowadzenia większej progresji podatku dochodowego (analitycy z CenEA przyjęli, że istniałyby trzy stawki PIT: 8, 16 i 36 proc.), nowych świadczeń dla osób w wieku powyżej 65 lat, waloryzacji świadczeń na rzecz rodziny i podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych. Koszt realizacji tego programu wynosiłby blisko 34 mld zł.

Zmiany w podatkach, składkach i świadczeniach o bardzo silnym wpływie na finanse niektórych gospodarstw domowych proponuje Konfederacja. Zapowiada m.in. podniesienie kwoty wolnej od PT do dwunastokrotności płacy minimalnej, wprowadzenie liniowego podatku dochodowego na poziomie 12 proc., likwidację 13. i 14. emerytury, cofnięcie waloryzacji 500+ (utrzymanie świadczenia na dotychczasowym poziomie) oraz obniżenie składki zdrowotnej z 9 do 7 proc. Budżet państwa straciłby na tych propozycjach niemal 40 mld zł. Skorzystałyby na tym głównie zamożne gospodarstwa domowe. Dochody 10 proc. najlepiej sytuowanych Polaków podskoczyłyby o ponad 2000 zł miesięcznie, czyli o około 10 proc. Z kolei najuboższych 10 proc. gospodarstw domowych musiałoby się liczyć ze spadkiem dochodów o około 200 zł miesięcznie, czyli około 18 proc. Jak zauważył na portalu X (dawniej Twitter) dr hab. Michał Brzeziński, profesor ekonomii na WNE UW i członek panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej”, w tej grupie są też młodzi w większości wyborcy Konfederacji. Jak dodał, program tej partii prowadziłby też do znaczącego wzrostu nierówności dochodowych.