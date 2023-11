Ekonomiści o projektach PiS-u: Atom – tak, CPK – nie

– Wypłaty emerytur powinny być dokonywane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, a nie poza nim. Politycy nie powinni traktować płatności emerytalnych jako narzędzia zdobywania poparcia politycznego. Potrzebne są mądre rozwiązania systemowe, a nie działania doraźne – tłumaczy dr hab. Marek Dąbrowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

– Mamy już inne programy celowe, które przeciwdziałają ubóstwu osób starszych. To emerytura minimalna oraz zasiłek (i dodatek) pielęgnacyjny. Ich wysokość powinna być waloryzowana tak, aby spełniały swoje cele. Natomiast 13. i 14. emerytura są świadczeniami, które trafiają do każdego bez względu na realne potrzeby. Jeśli naszym celem jest zmniejszenie długu publicznego w sposób, który ma jak najmniejszy negatywny wpływ na perspektywy wzrostu gospodarczego, zniesienie 13. i 14. emerytury wydaje się być dobrym pomysłem – mówi dr Marek Ignaszak, adiunkt na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie.

Stosunkowo szerokim poparciem ekonomistów (59 proc.) cieszy się też szybkie wygaszenie tzw. tarcz antyinflacyjnych, które z jednej strony zmniejszają wpływy do budżetu, a z drugiej generują wydatki (ich łączny koszt to ponad 50 mld zł). Andrzej Domański, współautor programu gospodarczego KO, sugerował jednak w poniedziałek, że wygaszanie tarcz będzie stopniowe, aby nie doprowadziło do skokowego wzrostu cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych.

CPK wymaga audytu

A co z flagowymi projektami inwestycyjnymi rządu PiS? Te, jak podkreślają ekonomiści, nie będą miały szybkiego przełożenia na kondycję finansów publicznych. Ocena ich zasadności siłą rzeczy musi dotyczyć dłuższego terminu.

Uczestnicy naszego panelu ekonomistów są dość zgodni co do tego, że kontynuacji wymaga rozwój energetyki atomowej. Z tezą, że „w ramach racjonalizacji polityki budżetowej nowy rząd powinien zrezygnować z budowy dużych elektrowni atomowych (takich jak ta planowana w gminie Choczewo)”, zgodził się zaledwie jeden spośród 34 uczestników sondy. Przeciwnego zdania było 27 ekonomistów (niemal 80 proc.). – Sektor energetyczny w Polsce wymaga przebudowy, a realizacja tych długofalowych planów nie powinna być zdana na łaskę koniunktury politycznej – podkreśla prof. Mikołaj Czajkowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. – Naszym narodowym celem powinno być wybicie się na energetyczną niepodległość jak najszybciej to możliwe – dodaje dr hab. Marcin Piątkowski, profesor Akademii Leona Koźmińkiego.